Futurama
Folge 44: Date mit einem Roboter
22 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Fry lädt sich bei nappster.com eine Lucy Liu herunter und programmiert mit ihr einen neuen Roboter. Fry verliebt sich in den Lucy-Roboter, und dieser verliebt sich auch in Fry! Dessen Freunde machen sich jedoch große Sorgen und kommen bald dahinter, dass nappster.com echte Lebewesen gefangen hält und ihre Persönlichkeiten zum Herunterladen anbietet. Eine spektakuläre Befreiungsaktion der echten Lucy Liu beginnt, die einen überraschenden Ausgang hat ...
Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
