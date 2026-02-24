Roswell gut - alles gutJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Roswell gut - alles gut
22 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Fry möchte seinem Großvater Enus einen kleinen Besuch abstatten und reist zu diesem Zweck in die Vergangenheit. Um seinen Opa, der im Jahre 1947 auf dem Armeestützpunkt Roswell stationiert war, vor dem Militär zu bewahren, versteckt er ihn in der Wüste. Kurz darauf wird eine Atombombe gezündet, die Enus das Leben kostet. Eigentlich dürfte Fry nun nicht mehr existieren, aber merkwürdigerweise lebt er immer noch. Den Grund dafür erfährt er, als er seine Oma Mildred trösten will ...
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
