Vierzig Käfer westwärts

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 6vom 03.03.2026
22 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 6

Die gesamte Crew von Professor Farnsworth schaut bei Amys Eltern, den Wongs, auf dem Mars vorbei. Ausgerechnet während dieses Besuchs gibt es einen angeblich von den eingeborenen Marsmenschen produzierten Sandsturm, in dessen Verlauf die Buggalo-Herde der Wongs verschwindet. Fry, Leela und Amys neuer Freund Kiff können die Herde zwar finden und zurückbringen, doch in der Zwischenzeit passiert schon das nächste Unglück: Amy wird von den Marsmenschen entführt!

