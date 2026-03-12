Zum Inhalt springenBarrierefrei
Futurama
Staffel 5Folge 2vom 12.03.2026
Folge 2: Smizmarr oder der Tee des Lebens

22 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Eines Tages kommt es zu einer unerwarteten Kollision im Weltraum. Dies hat zur Folge, dass für kurze Zeit das Licht ausgeht und Kiff schwanger wird. Obwohl der werdende Papa Kiff eigentlich Amy liebt, findet Professor Farnsworth heraus, dass Leela der dazugehörige Partner bei dieser Schwangerschaft ist. Als sich Kiff zur Geburt des Nachwuchses auf seinen Heimatplaneten zurückzieht, taucht im letzten Moment Amy auf, um eine korrekte Eheschließung zu vollziehen ...

