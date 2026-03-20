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Futurama

Die Quelle des Alterns

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 8vom 20.03.2026
Die Quelle des Alterns

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Futurama

Folge 8: Die Quelle des Alterns

22 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Dem genialen Wissenschaftler Professor Farnsworth ist es gelungen, das für den menschlichen Alterungsprozess verantwortliche Bakterium zu identifizieren. Er nutzt sein neu gewonnenes Wissen, um den einzelligen Organismus umzupolen, sodass die Leute, die von ihm befallen werden, immer jünger werden. Dummerweise hat Farnsworth nicht beachtet, dass der umgekehrte Alterungsprozess zu einer unkontrollierbaren Rückentwicklung der Menschen führt ...

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