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Futurama

Fhillip J. Fry: V.I.P.

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 9vom 23.03.2026
Fhillip J. Fry: V.I.P.

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Futurama

Folge 9: Fhillip J. Fry: V.I.P.

22 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 6

Die Nibbler haben Fry entführt, damit er das Universum für sie rettet. Die Datenbank der bösen Gehirne hat nämlich sämtliche Informationen des bestehenden Universums gesammelt, um sie zu zerstören und in eine andere Welt zu ziehen. Frys Aufgabe ist es nun, eine Kommunikationsbombe in der neuen Datenbank zu zünden, damit alles vernichtet wird. Während er versucht, diesem Auftrag nachzukommen, erfährt er die wahren Gründe, warum er einst tiefgefroren wurde ...

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