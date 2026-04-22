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Futurama

Bender's Game (3)

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 11vom 22.04.2026
Bender's Game (3)

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Futurama

Folge 11: Bender's Game (3)

21 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

Nachdem die Treibstoffpreise durch eine künstliche Knappheit stark gestiegen sind, verbietet Professor Farnsworth das Fliegen mit dem Planet-Express-Raumschiff. Indes sieht Bender, dass Farnsworth mit seinen Freunden Dungeons & Dragons spielt und kann nicht mitmachen, da Roboter keine Fantasie haben. Doch im Laufe der Zeit lebt sich Bender immer mehr in seinen Charakter Titanius Angelsmith rein. Bald ist Bender süchtig und landet im HAL-Institut für geistesgestörte Roboter.

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