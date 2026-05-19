Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Futurama

Das Feiertagsspektakel

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 13vom 19.05.2026
Das Feiertagsspektakel

Das FeiertagsspektakelJetzt kostenlos streamen

Futurama

Folge 13: Das Feiertagsspektakel

21 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 6

Die Folge besteht aus drei Geschichten über die verschiedenen Traditionen in der Weihnachtszeit. Die "Planet Express"-Crew macht sich auf die Suche nach einem Tannenbaum - gar nicht so einfach, weil der Baum seit vielen Jahren ausgestorben ist. Bender setzt durch, dass sein Weihnachtsfest, "Robanukah", gefeiert wird. Dafür muss die Crew die letzten Reste von Erdöl auf der Erde auftreiben. Hermes feiert das Fest Kwanzaa, für das er Kerzen aus echtem Bienenwachs benötigt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Futurama
ProSieben MAXX
Futurama

Futurama

Alle 2 Staffeln und Folgen