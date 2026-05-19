Futurama
Folge 13: Das Feiertagsspektakel
21 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 6
Die Folge besteht aus drei Geschichten über die verschiedenen Traditionen in der Weihnachtszeit. Die "Planet Express"-Crew macht sich auf die Suche nach einem Tannenbaum - gar nicht so einfach, weil der Baum seit vielen Jahren ausgestorben ist. Bender setzt durch, dass sein Weihnachtsfest, "Robanukah", gefeiert wird. Dafür muss die Crew die letzten Reste von Erdöl auf der Erde auftreiben. Hermes feiert das Fest Kwanzaa, für das er Kerzen aus echtem Bienenwachs benötigt.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Feiertag, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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