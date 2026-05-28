Die Spitze des ZoidbergsJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 10: Die Spitze des Zoidbergs
21 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Zoidberg will lediglich ein paar Kaktusdornen aus Frys Hand entfernen, doch dabei operiert er so ungeschickt, dass nicht nur Fry, sondern fast die gesamte Planet-Express-Crew in Mitleidenschaft gezogen wird. Alle haben Zoidberg ziemlich satt und wollen ihn loswerden. Der Einzige, der sich vehement dagegen wehrt, ist der Professor. Es stellt sich auch bald heraus, warum das so ist ...
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Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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