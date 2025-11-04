Futurama
Folge 12: Übertaktlos
21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Bender, Cubert und Fry spielen ein Computerspiel, bei dem Bender ziemlich versagt. Aufgrund der Tatsache, dass er seit zwölf Jahren veraltet ist, sind seine Reflexe viel zu langsam. Cubert beschließt, seine Fähigkeiten etwas zu steigern, indem er Benders Prozessor übertaktet. Das gelingt auch: Bender ist plötzlich wesentlich leistungsfähiger als zuvor. Das reicht ihm aber noch nicht, und er vereinnahmt immer mehr Prozessoren, so dass er immer schneller und klüger wird ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren