Futurama - Staffel 8, Folge 13 - Reinkarnation - vom 05.11.2025
Folge 13: Reinkarnation

21 Min. Ab 12

Fry will sich mit Leela verloben und sucht einen riesigen Diamanten. Als sich ein Komet aus Diamantium der Erde nähert, sieht er seine Gelegenheit gekommen. Professor Farnsworth hat eine neue Linse für sein Mikroskop entwickelt, die Dinge in unvorstellbarer Größe darstellen kann. Er hofft, so auch die kleinsten Partikel der Materie entschlüsseln zu können. Aliens, die nur durch Tanz kommunizieren, bedrohen die Erde. Verzweifelt versucht die Crew, die Erde zu retten.

