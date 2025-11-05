Futurama
Folge 13: Reinkarnation
Fry will sich mit Leela verloben und sucht einen riesigen Diamanten. Als sich ein Komet aus Diamantium der Erde nähert, sieht er seine Gelegenheit gekommen. Professor Farnsworth hat eine neue Linse für sein Mikroskop entwickelt, die Dinge in unvorstellbarer Größe darstellen kann. Er hofft, so auch die kleinsten Partikel der Materie entschlüsseln zu können. Aliens, die nur durch Tanz kommunizieren, bedrohen die Erde. Verzweifelt versucht die Crew, die Erde zu retten.
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
