Das Schweigen der KlemmenJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 5: Das Schweigen der Klemmen
21 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 6
Bender schmuggelt sich auf eine Mafia-Hochzeit, bei der er nicht nur Gratis-Essen und -Trinken abstaubt, sondern auch gleich noch mit der Tochter von Mafiaboss Donbot anbandelt. Außerdem wird er Zeuge, wie der Donbot und seine Schergen Klemmer und Joey den Roboter Calculon brutal zusammenschlagen und misshandeln. Bender lebt ab sofort in ständiger Angst davor, dass die Mafia-Roboter herausfinden könnten, dass er Zeuge dieses Verbrechens war ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren