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Futurama

Willkommen bei den Humplings

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 6vom 22.05.2026
Willkommen bei den Humplings

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Futurama

Folge 6: Willkommen bei den Humplings

21 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Leela kommt zurück in das Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen ist, um dort den Waisenkindern etwas vorzulesen. Doch die Einrichtung ist so verarmt, dass es nicht einmal Bücher gibt. Leela erzählt kurzerhand eine ausgedachte Geschichte, aber da sie keine besonders gute Erzählerin ist, endet das in einem totalen Desaster. Leela beschließt, sich von nun an als Autorin für Kindergeschichten zu verdingen. Kaum zu glauben, dass sie damit einen durchschlagenden Erfolg hat.

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