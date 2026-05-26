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Futurama

Dead Presidents

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 7vom 26.05.2026
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Futurama

Folge 7: Dead Presidents

21 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Fry arbeitet nebenher in einem Museum, in dem viele historische Köpfe in Einmachgläsern aufbewahrt werden - und zwar lebendig. So auch die gesamte Präsidenten-Riege der USA. Denen ist nach tausend Jahren im Glas ein bisschen langweilig, und so überreden sie Fry zu einer Party, zu der er auch die restliche Planet Express-Crew einlädt. Schon bald finden sie heraus, dass man mit der Flüssigkeit in den Gläsern Zeitreisen begehen kann - mit unvorhersehbaren Folgen ...

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