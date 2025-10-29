Futurama
Folge 8: Möbius Dick
21 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 6
Professor Farnsworth trauert noch immer um die Planet-Express-Crew, die vor 50 Jahren verschollen ist, nachdem sie für eine Mission das Bermuda-Tetraeder durchfliegen musste. Wie es der Zufall will, muss auch die heutige Planet-Express-Crew eine Lieferung in der Gegend ausführen, und da sie zu spät dran sind, beschließt Captain Leela, die Abkürzung quer durch das Bermuda-Tetraeder zu nehmen. Es kommt jedoch zu Komplikationen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren