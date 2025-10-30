Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Futurama

Das Ei des Fry

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 9vom 30.10.2025
Das Ei des Fry

Das Ei des FryJetzt kostenlos streamen

Futurama

Folge 9: Das Ei des Fry

21 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Leela beschließt, dass sich ab sofort alle nur noch gesund ernähren sollen. Kurzerhand kauft die Planet-Express-Crew ausschließlich Bioprodukte, darunter natürlich auch frische Eier. Fry weigert sich, ein Ei, aus dem bald etwas schlüpfen soll, zu essen, und beschließt, es auszubrüten. Schon bald kommt eine wenig putzige Kreatur aus dem Ei gekrochen: ein kleines Monster, das Säure versprüht und langsam allen über den Kopf wächst ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Futurama
ProSieben MAXX
Futurama

Futurama

Alle 3 Staffeln und Folgen