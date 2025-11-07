Futurama
Folge 2: Mars macht mobil
21 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Beim Versuch, einen Wetterballon aufsteigen zu lassen, stürzt die "Planet Express"-Crew in den Central Park. Dort finden sie einen geheimnisvollen Stein mit kryptischen Schriftzeichen. Amy schafft es wenigstens bruchstückhaft, den in altmarsianisch verfassten Text zu übersetzen: Es handelt sich um eine Warnung vor dem drohenden Weltuntergang im Jahre 3013. Die Crew beschließt daraufhin, von der Erde zu fliehen ...
