Galaxy Park
Folge 23: Mr. Galaxy
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Freddy kann es nicht fassen, was er in Jos Wohnwagen entdeckt. Eine Überwachungsanlage, die über den kompletten Galaxy Park observiert. Femke versteht nicht, dass sich Stef von der Alien-Jagd zurückzieht. Sie organisiert ein Picknick mit ihm, um zu erfahren, was mit ihm los ist. Frederik will sich verändern, und vom Alien-Jäger zu Mr. Galaxy werden. Os hilft ihm dabei. Mellanie überlegt, wie sie ihre Eltern davon abhalten kann, den ganzen Sommer im Galaxy Park zu verbringen. Sie hat eine Idee, bei der ihr nur Os behilflich sein kann.
