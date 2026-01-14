Galaxy Park
Folge 25: Das erste Date
13 Min. Ab 6
Paula ist sehr aufgeregt. Endlich will sich Os mit ihr verabreden. Sie lässt sich von Mellanie schminken und frisieren und ein schickes Kleid muss auch her. Als sie zum Date erscheint, nimmt der Abend allerdings eine unerwartete Wendung. Exo-7 fällt es immer schwerer, gegen die Menschen vorzugehen, weil er inzwischen die menschlichen Gefühle kennengelernt hat, die ihn berühren. Doch der Captain treibt ihn unerbittlich dazu an, seine Mission zu erfüllen. Endlich funktioniert der Neutroni wieder. Nun kann Jo die Tests durchführen, um zu erfahren, wer der Alien im Galaxy Park ist.
