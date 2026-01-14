Das Geheimnis des KästchensJetzt kostenlos streamen
Galaxy Park
Folge 27: Das Geheimnis des Kästchens
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Femke glaubt zu wissen, wer der Alien ist. Sie hat Os im Verdacht. Ständig versteckt er vor seinen Freunden ein Kästchen. Keiner darf wissen, was drin ist. Als Femke und Stef ihn überführen, machen sie eine Entdeckung, mit der sie nicht gerechnet haben. Femke hat Geburtstag. Deswegen gibt ihr Freddy einen Tag frei. Abends gibt es eine Party am Lagerfeuer. Und Stef hat sich eine ganz besondere Überraschung ausgedacht.
