Galaxy Park

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 28vom 14.01.2026
Folge 28: Aus für den Galaxy Park?

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Femke berichtet Jo, dass Os nicht der Alien ist. Jo hingegen verrät Femke nichts über seine Ermittlungen. Aus Sicherheitsgründen. Stef hat eine tolle Party für Femke organisiert. Da er Geburtstage nicht kennt, hat er im Internet Geburtstagspartys erforscht. Allerdings entging ihm dabei, dass er sich über Kinderpartys informiert hat. Bei Freddy taucht ein Gerichtsvollzieher auf, der ihm erklärt, dass der Park gepfändet wird, wenn Freddy nicht seine Schulden bezahlt.

