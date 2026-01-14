Galaxy Park
Folge 31: Die Enttarnung
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Paula ist nach dem Doppel-Date mit Os überglücklich. Für sie ist jetzt alles himmelblau. Leider ist ihr völlig entgangen, dass sich Os und Mellanie füreinander interessieren. Jim ist das allerdings nicht entgangen. Er bittet Mellanie, in Ruhe alles zu überdenken. Und solange sie überlegt, was sie will, möchte er Abstand von ihr. Für Stef wird es immer gefährlicher. Als er sein Taschentuch aus Jos Wohnwagen stiehlt, merkt er nicht, dass er dabei gefilmt wird. Nun erfährt Femke von Jo die erschreckende Wahrheit.
