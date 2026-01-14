Galaxy Park
Folge 34: Schreie in der Nacht
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Schreiend wacht Os in der Nacht auf. Didi erschreckt sich zu Tode und Stef ist ratlos. Auch tagsüber verhält sich Os merkwürdig. Er ist nicht mehr er selbst. Jo redet immer eindringlicher auf Femke ein, mit ihm zusammen zu arbeiten. Doch erst nach einer Weile kann sie sich dazu überwinden, Jo Informationen über Stef zu verschaffen. Sie kann es nicht fassen, dass Stef ein Alien ist. Bisher war er für sie ein ganz normaler Junge.
