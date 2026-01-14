Auch ein Alien sagt mal die WahrheitJetzt kostenlos streamen
Galaxy Park
Folge 35: Auch ein Alien sagt mal die Wahrheit
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Stef vertraut sich seiner Freundin immer mehr an und erzählt ihr einiges über sich. Femke tut sich schwer, ihre Informationen an Jo weiterzuleiten. Doch Jo setzt sie unter Druck und erklärt ihr, dass die Exos gefährlich sind und lügen. Doch was Stef bisher erzählt hat, entspricht der Wahrheit.
