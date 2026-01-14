Galaxy Park
Folge 37: Rote Flecken
Mellanie hat plötzlich einen roten Fleck am Körper. Jo erklärt Femke, dass Aliens ihre Opfer genau damit markieren. Doch Femke ist davon überzeugt, dass Stef anders als die anderen Aliens ist. Freddy vermietet den Coffee-Shop an Dolores, die dort Salsa und Rumba unterrichtet. Auch die Angestellten müssen an dem Kurs teilnehmen, um später die Gäste unterrichten zu können. Jo sagt Femke eindringlich, dass eine offizielle Warnung seiner Organisation vorliegt. Das bedeutet, dass sich alle im Galaxy Park in Lebensgefahr befinden.
