Galaxy Park
Folge 38: Verliebt in einen Alien
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Stef erklärt Femke, dass die Exos keine bösen Absichten haben. Doch da sich die Kronons und die Menschen so ähneln, wollen die Exos die Menschen studieren, um zu lernen, wie sie mit den Kronons umgehen müssen. Sie hoffen, dass die Feindschaft zwischen den Kronons und den Exos dann beendet wird und nach diplomatischen Möglichkeiten gesucht werden kann. Femke ist völlig fertig. In ihrer Verzweiflung vertraut sie Paula an, dass Stef ein Alien ist und sie sich in ihn verliebt hat. Doch dauernd redet Jo ihr ein, dass Stef eine Gefahr ist.
