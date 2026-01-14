Galaxy Park
Folge 40: Stunde der Wahrheit
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Femke überredet Stef, sich endlich als EXO-7 zu zeigen. Zögernd willigt Stef ein. Doch vor Ort bereut Femke, Stef dazu überredet zu haben. Denn am Platz der Transformation taucht Jo auf. Bewaffnet. Mellanie lässt sich von Os zu einem Date überreden. Doch als er sie mit seinem Motorrad abholt, ist ihre Begeisterung schnell abgekühlt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick