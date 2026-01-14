Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galaxy Park

Noch ein Alien

Staffel 1Folge 41vom 14.01.2026
Noch ein Alien

Galaxy Park

Folge 41: Noch ein Alien

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Wahrheit über Jo kommt ans Licht. Auch er ist ein Alien. Aber ein böser. Da Femke das nicht wusste, hat sie ihm gesagt, wo Stefs Transformation stattfindet. Die Situation spitzt sich dramatisch zu und Stef kann es nicht fassen, dass Femke ihn verraten hat. Das Date von Os und Mellanie ist ein Desaster. Das Motorrad geht kaputt und Mellanie muss barfuß durch den Park laufen. Doch Os gibt die Hoffnung nicht auf und bittet sie um eine zweite Chance.

