Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 43vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Didi ist davon überzeugt, dass heute die Aliens im Park landen werden. Er weiht Paula in dieses Geheimnis ein und rät ihr, den Aliens ein Geschenk zu überreichen. Paula entscheidet sich für Blumen. EXO-7 erhält den Befehl, sein letztes Opfer in Angriff zu nehmen. Der Befehl lautet, dass Femke das letzte Opfer sein soll. Jo ist verschwunden. Stef weiß, dass er sich vor ihm in Acht nehmen muss. Nachts im Wald trifft er ihn wieder.

Studio 100 International
