Galaxy Park
Folge 45: Gedächtnislücken
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Femke ist sich nicht mehr so sicher, ob Jo mit der Behauptung, dass Stef ein gefährlicher Alien ist, nicht doch Recht hat. Sie spricht mit Didi darüber und stellt fest, dass sein Gedächtnis manipuliert wurde, was die Enttarnungen von Jo und Stef betrifft. Doch Didi fällt alles wieder ein und er und Femke machen in Jos Wohnwagen eine interessante Entdeckung. Nachdem Mellanie zunächst Dolores in Schutz genommen hat, muss sie nun feststellen, dass sie vorhat, Freddy reinzulegen. Darum versuchen Paula und Mellanie alles, um den Vertragsabschluss zu verhindern.
