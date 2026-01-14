Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galaxy Park

Mission vollbracht

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 48vom 14.01.2026
Mission vollbracht

Mission vollbrachtJetzt kostenlos streamen

Galaxy Park

Folge 48: Mission vollbracht

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mellanie und Os verfolgen Dolores und können ein Gespräch zwischen ihr und ihrem Komplizen belauschen. Dadurch erfahren sie, dass der Galaxy Park eine Müllhalde werden soll. Werden sie einen Vertragsabschluss verhindern können? Zunächst einmal haben Mellanie und Os Ihre Mission vollbracht. Paula würde gern bei der Talent-Show singen, aber sie traut sich nicht. Mellanie möchte gerne auf die Bühne, aber sie kann nicht singen. Da hat Mellanie einen Plan.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Galaxy Park
Studio 100 International
Galaxy Park

Galaxy Park

Alle 1 Staffeln und Folgen