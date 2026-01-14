Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galaxy Park

Superstar

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 49vom 14.01.2026
Superstar

SuperstarJetzt kostenlos streamen

Galaxy Park

Folge 49: Superstar

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Stef sorgt dafür, dass das Playback-Verfahren von Mellanie nicht klappt. Er schickt Paula zum Singen auf die Bühne und alle staunen, wie talentiert sie ist. Sie ist ein Superstar. Mellanie und Os haben Femke dabei geholfen, Dolores zu entlarven. Die sieht sich schon kurz vorm Ziel, muss aber feststellen, dass ihr Plan nicht aufgegangen ist. Femke hat die schwere Aufgabe, ihren Vater über Dolores aufzuklären.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Galaxy Park
Studio 100 International
Galaxy Park

Galaxy Park

Alle 1 Staffeln und Folgen