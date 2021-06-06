Galileo Plus
Folge vom 06.06.2021: Timefreeze Concorde
Folge vom 06.06.2021
In nur vier Stunden über den Atlantik: Am 25. Juli 2000 soll die Concorde, eines der schnellsten Passagierflugzeuge der Welt, rund 109 Insassen von Paris nach New York bringen. Doch die Maschine wird ihr Ziel nie erreichen: Bereits beim Start fängt sie Feuer und stürzt Sekunden später ab. Heute ist klar: Ein kleiner Handgriff hätte das Unglück verhindern können. "Galileo Plus" dreht die Zeit zurück und löst das Rätsel um eines der größten Flugzeugunglücke der Geschichte.