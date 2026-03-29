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Galileo Stories

Die Tierretter

ProSiebenStaffel 2026Folge 12vom 29.03.2026
Die Tierretter

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Folge 12: Die Tierretter

51 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 12

Vom besten Freund des Menschen über australische Wildtiere - in "Die Tierretter" begleiten wir Menschen, die sich um unsere tierischen Freunde kümmern. Wir sind dabei, wenn eine Tierarzthelferin unseren Vierbeinern wieder auf die Pfoten hilft, ein Sherlock Holmes für vermisste Haustiere auf Spurensuche geht und eine Rescue Farm verletzte oder verwaiste Wildtiere rettet.

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