Galileo Stories
Folge 12: Die Tierretter
51 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 12
Vom besten Freund des Menschen über australische Wildtiere - in "Die Tierretter" begleiten wir Menschen, die sich um unsere tierischen Freunde kümmern. Wir sind dabei, wenn eine Tierarzthelferin unseren Vierbeinern wieder auf die Pfoten hilft, ein Sherlock Holmes für vermisste Haustiere auf Spurensuche geht und eine Rescue Farm verletzte oder verwaiste Wildtiere rettet.
Weitere Folgen in Staffel 2026
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Galileo Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022