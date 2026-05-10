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Galileo Stories

Iconic Places

ProSiebenStaffel 2026Folge 17vom 10.05.2026
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Folge 17: Iconic Places

50 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Der Times Square in New York City ist einer der ikonischsten Plätze der Welt und ein Ort der Superlative: Als größte und teuerste Werbefläche der Welt, hinter der eine Multi-Millionen-Dollar-Industrie steckt, zieht er jährlich Millionen von Touristen an. Und: Murat Evrendilek betreibt in Neukölln seinen eigenen Späti. / Sylt ist die deutsche Urlaubsinsel der Superreichen - hier lautet das Motto "Sehen und gesehen werden". "Galileo" taucht in den Mikrokosmos der Insel ein.

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