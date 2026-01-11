Galileo Stories
Folge 2: Only in München
49 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
"Galileo Stories" zeigt die bayerische Metropole, wie man sie selbst als Münchnerin oder Münchner selten zu Gesicht bekommt. Klar: Marienplatz, Wiesn, Isar - die bekannten Motive. Doch hinter der Postkartenfassade warten Orte, die normalerweise verschlossen sind. "Galileo Stories" öffnet Türen, die sonst geschlossen bleiben: eine Alm in rund 60 Metern Höhe, ein Betonbunker, gesichert "wie Fort Knox", und Tunnel tief unter der Stadt.
