Galileo Stories
Folge 3: So kann man ein neues Leben beginnen
50 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
In dieser Klinik werden Leben gerettet - Kuscheltierleben. Im Land der Kuscheltiere, Japan, ist den Menschen eine Reparatur bis zu 5.000 Euro wert. Wie das funktioniert, hat sich Johannes Musial angeschaut. Vom Flüchtlingskind hat sich Amar zu einem der größten Streaming-Stars Deutschlands "hochgestreamt". Täglich schauen Tausende von Menschen dem Streamer dabei zu, wie er Videospiele kommentiert. "Galileo" fragt: Ist das Leben der Deutschen in Dubai tatsächlich so traumhaft?
