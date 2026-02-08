Galileo Stories
Folge 6: Only in Köln
50 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
"Galileo Stories" zeigt eine Seite der Domstadt, die selbst Einheimische überraschen könnte. Denn die Stadt verbirgt selbst hinter ihren bekannten Bauten noch Geheimnisse: von prominenten Statuen im Dachstuhl des Kölner Doms über eine Mondlandschaft inmitten der Stadt bis zu einer streng bewachten Weinbank im Untergrund und Alltagshelden mit kölschem Charme.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick