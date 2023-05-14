Rätsel der Welt - SüdamerikaJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 14: Rätsel der Welt - Südamerika
51 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 12
Die 13 Länder Südamerikas stecken voller Superlative: der größte Regenwald der Erde trifft auf die trockenste Wüste. Hier gibt es die längste Gebirgskette und den zweitlängsten Fluss der Welt. Aber wieso klafft in der Atacama-Wüste ein 30 Meter breites, scheinbar bodenloses Loch im Sand? Und wie entsteht eine gigantische Welle, die einmal im Jahr den Amazonas flussaufwärts braust? "Galileo X-Plorer" lüftet die geheimnisvollsten Rätsel Südamerikas!
