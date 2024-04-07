Galileo X-Plorer
Folge 10: Rätsel der USA
49 Min.Folge vom 07.04.2024Ab 12
Das "Galileo X-Plorer"-Team lüftet die spannendsten Rätsel der USA: In West Virginia stoßen sie auf ein Gebäude, das dem Weißen Haus ähnelt und angeblich ein großes Staatsgeheimnis hütet. Ein unscheinbarer Kiosk in Boston birgt ein luxuriöses Geheimnis, während in Michigan ein rätselhaftes Licht ohne erkennbare Quelle die Neugier der X-Plorer weckt. Auf ihrer packenden Reise decken sie mit Hilfe der Einheimischen die größten Rätsel der Vereinigten Staaten auf.
