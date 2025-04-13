Speed Trip in die AntarktisJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 10: Speed Trip in die Antarktis
49 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12
Zwischen Luxustrip und Leben im ewigen Eis. Eintagestrips inklusive Champagnerfrühstück auf dem Gletscher oder ein Leben bei Temperaturen bis zu minus 50 Grad und ewiger Dunkelheit. Was treibt Menschen an, das ganze Jahr über in der Antarktis zu leben und wie ticken Tourist:innen, die 20.000 Euro für ein Frühstück und einen Schnappschuss von einem Pinguin ausgeben?
