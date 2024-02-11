Die Suche - extreme OrteJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 3: Die Suche - extreme Orte
49 Min.Folge vom 11.02.2024Ab 12
Eine Insel, auf der die Bewohner:innen immer mit einem Vulkanausbruch rechnen müssen, eine Kirche so nah am Abgrund, dass nur ein falscher Schritt in den Tod führt und eine Miene, in der Menschen jeden Tag mit dem Abbau eines Minerals ihr Leben riskieren. Jeder dieser Orte stellt die Menschen vor Ort vor unterschiedliche Herausforderungen, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind alle extrem!
