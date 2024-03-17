The Secret Side of New YorkJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 8: The Secret Side of New York
49 Min.Folge vom 17.03.2024Ab 12
"Galileo X-Plorer"-Reporter gehen neuen Geheimnissen des Big Apple auf den Grund: "Radioman" Craig, ein 72-Jähriger ehemaliger Obdachloser, führt sie zu den geheimen Filmsets mit den größten Celebrities in Manhattan. Rabbi Yoni Katz gewährt exklusive Einblicke in das Leben seiner chassidischen Familie. Und zuletzt geht es für das Team mit Urban Explorer Joe Tobin auf die East River an der Freiheitsstatue vorbei zum Friedhof der Geisterschiffe.
