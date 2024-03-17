Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Galileo X-Plorer"-Reporter gehen neuen Geheimnissen des Big Apple auf den Grund: "Radioman" Craig, ein 72-Jähriger ehemaliger Obdachloser, führt sie zu den geheimen Filmsets mit den größten Celebrities in Manhattan. Rabbi Yoni Katz gewährt exklusive Einblicke in das Leben seiner chassidischen Familie. Und zuletzt geht es für das Team mit Urban Explorer Joe Tobin auf die East River an der Freiheitsstatue vorbei zum Friedhof der Geisterschiffe.

