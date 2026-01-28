Das "Galileo"-Haus der Zukunft: Smarte Freizeitgestaltung im Jahr 2050!Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 28.01.2026: Das "Galileo"-Haus der Zukunft: Smarte Freizeitgestaltung im Jahr 2050!
Am Nachmittag entdecken die Tester im "Galileo"-Haus der Zukunft, wie Roboter künftig den Haushalt führen und KI-Kuscheltiere bald Gefühle lesen können! Clevere Platzsparlösungen wie schwebende Betten und Hightech-Fitnessgeräte gehören in der Zukunft zum Alltag. Ein moderner Dampfschrank soll das Bügeln ersetzen und uns mehr Zeit verschaffen. Wie gestaltet sich die Freizeit im Jahr 2050?