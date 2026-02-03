Döner - Mit allem und extra teuer?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 03.02.2026: Döner - Mit allem und extra teuer?
50 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Der geliebte Döner hat sich von einem günstigen Mittagessen zu einem teuren Genuss entwickelt - die Preise sind in den letzten Jahren von fünf auf bis zu neun Euro gestiegen! Dönermann Sermed von "Djangos Döner" in München gibt uns exklusive Einblicke in die Kostenstruktur und erklärt, welche Faktoren hinter den Preissteigerungen stecken. Ist der Döner wirklich seinen Preis wert oder war er vorher einfach zu billig?