Sind Gamer bessere Eltern?Jetzt kostenlos streamen
Gamer By Heart
Folge 10: Sind Gamer bessere Eltern?
54 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Sind wir Gamer wirklich die besseren Eltern wenn es um Medienkompetenz geht? Das ist zumindest eine Frage, die Millennial-Eltern gerne mal mit "ja" beantworten. Kein Wunder: Als 90er-Kinder wissen wir, wie viel Potential in Games stecken und auch wie man mit dem Genre umgeht. Trotzdem mache ich mir als Mutter oft Gedanken darüber, wie ich meinem Kind Medienkompetenz beibringen kann in einer Welt voller schneller, bunter Bilder. Mit Anne Sauer stelle ich mich den unangenehmen Fragen rund um Suchtpotential und Mobbing im Online Gaming.
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