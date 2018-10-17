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Genial daneben - Das Quiz

Reiner Calmund & Ingo Appelt

SAT.1Staffel 1Folge 78vom 17.10.2018
Reiner Calmund & Ingo Appelt

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Genial daneben - Das Quiz

Folge 78: Reiner Calmund & Ingo Appelt

44 Min.Folge vom 17.10.2018Ab 6

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Reiner Calmund und Ingo Appelt. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5000 Euro.

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