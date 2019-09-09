Verona Pooth & Lisa FellerJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 138: Verona Pooth & Lisa Feller
42 Min.Folge vom 09.09.2019Ab 6
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Verona Pooth und Lisa Feller. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.
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