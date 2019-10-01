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Genial daneben - Das Quiz

Janin Ullmann & Mimi FIedler

SAT.1Staffel 2Folge 144vom 01.10.2019
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Genial daneben - Das Quiz

Folge 144: Janin Ullmann & Mimi FIedler

42 Min.Folge vom 01.10.2019Ab 6

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Janin Ullmann und Mimi FIedler. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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