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Genial daneben - Das Quiz

Ruth Moschner & Simon Gosejohann

SAT.1Staffel 2Folge 40vom 03.04.2019
Ruth Moschner & Simon Gosejohann

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Genial daneben - Das Quiz

Folge 40: Ruth Moschner & Simon Gosejohann

43 Min.Folge vom 03.04.2019Ab 6

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Ruth Moschner und Simon Gosejohann. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

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